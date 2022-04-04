Понад 260 тис. учнів Києва відновили навчання у дистанційному режимі

Від 28 березня у столиці розпочалося дистанційне навчання.

У Києві відновили навчання у дистанційному режимі 268 тисяч учнів, що становить майже 90% київських школярів у закладах середньої освіти.

Згодом у столиці буде прийнято рішення щодо закінчення навчального року – термінів та умов.

Про це повідомляє заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Ще 21 березня ми почали долучати школярів до освітнього процесу шляхом відновлення комунікації з викладачами. Так, багато київських школярів перебувають за межами Києва, але вони мають змогу долучатись до онлайн навчання. Саме тому було прийнято рішення із 28 березня почати відновлення уроків у дистанційному режимі, який ми використовували під час локдауну, пов’язаному з епідемією COVID-19. Але цього разу вчителі ще враховують і воєнний стан у країні, у тому числі, повітряні тривоги, які лунають під час занять", – зазначив Мондриївський.

Він також додав, що відновлений освітній процес за рекомендаціями фахівців зроблено максимально м’яким для учнів.

Нагадаємо, у Києві від 28 березня відновили освітній процес в дистанційному форматі.

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