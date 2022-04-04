У Києві призупинили програму економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 роки

У Києві призупинили програму економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 роки

Реалізацію програми призупинено до завершення воєнного стану.

Будівництво, реконструкції та капітальні ремонти інфраструктурних об’єктів за програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки призупинено до завершення воєнного стану.

Фінансування проектів не відбувається.

Про це повідомляє КМДА.

Зараз підтримка критичної інфраструктури столиці та заходи з недопущення гуманітарної катастрофи в столиці фінансуються за рахунок резервного фонду бюджету міста Києва.

У березні на фінансування заходів із забезпечення стабільного функціонування галузі житлово-комунального господарства, зокрема, комунальних підприємств та паливно-енергетичного комплексу міста, вивіз сміття, придбання техніки та обладнання для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій із резервного фонду виділено 548,4 млн грн.

"Зокрема, кошти спрямовують на закупівлю резервного палива для уникнення надзвичайних та аварійних ситуацій при роботі енергогенеруючого обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 СП «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго», а також придбання пожежних автодрабин, спеціалізованих аварійно-рятувальних автомобілів і пожежної техніки, запасних частин та витратних матеріалів до дихальних апаратів, пожежних рукавів і спеціалізованого екіпірування пожежних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві метро знову їздитиме через Південний міст.

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