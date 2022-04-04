В Буче обнаружили пыточную в подвале — прокуратура

В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками.

В Буче прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевской области обнаружили У Бучі виявили катівню у підвалі - прокуратура в подвале одного из детских санаториев.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления РФ. Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и окружных прокуратур Киевской области расследуются уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевской области обнаружили пыточную в городе Буча. В подвале одного из детских санаториев правоохранители выявили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", — говорится в сообщении.

Офис Генерального прокурора

На месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции. Принимаются все меры по установлению обстоятельств каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агрессии с целью привлечения их к ответственности.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева. В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населенные пункты потерпели значительные разрушения от артиллерийских обстрелов и авиударов.

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