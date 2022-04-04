Де у Києві отримати консультацію сімейного лікаря без декларації: адреси центрів первинної медичної допомоги

Якщо записатися на прийом не вдалось, телефонуйте за номером 044-278-41-91.
Якщо через війну людина не може зв'язатися з сімейним лікарем, або приїхала до Києва з іншого міста, можна звертатися у будь-який Центр первинної медико-санітарної допомоги, повідомляють у КМДА.
У разі відмови у наданні медичної допомоги, неможливості записатися на прийом тощо – повідомляйте на «гарячу» лінію Департаменту охорони здоров’я: 044-278-41-91.
Адреси центрів первинної медико-санітарної допомоги
|
Голосіївський
ЦПМСД № 1
|
вул. Якубовського, 6
|
044-250-32-29
044-250-92-27
|
ЦПМСД № 2
|
вул. Голосіївська, 53
|
044-524-54-63
|
Дарницький
ЦПМСД № 2
|
вул. Вербицького, 5
|
044-563-08-44
063-545-85-01
|
ЦПМСД № 1
|
вул. Бориспільська, 30-А
|
044-567-87-52
044-567-87-51
|
ЦПМСД № 3
|
вул. Харківське шосе, 121
|
044-563-19-18 (черговий кабінет)
044-564-50-79 (реєстратура)
|
ЦПМСД
|
вул. Срібнокільська, 14-Б
вул. Урлівська, 13
вул. Урлівська, 1/8
|
044-74-80-09
067-009-80-10
сімейні лікарі:
044-202-13-60
067-134-01-13
педіатри:
044-202-13-62
044-202-13-64
067-007-80-10
044-202-13-60
067-134-01-13
|
Деснянський
ЦПМСД № 1
|
просп. Маяковського, 32-Б
|
044-515-58-15
044-515-48-90
|
ЦПМСД № 2
|
вул. Драйзера, 19
|
073-537-15-50
073-537-15-60
|
ЦПМСД № 3
|
вул. Матеюка, 3
|
044-513-70-72
066-592-70-34
|
ЦПМСД № 4
|
б-р Вигурівський, 4
|
044-532-20-28
044-532-00-89
|
Дніпровський
ЦПМСД № 1
|
вул. П. Запорожця, 26
|
Call-centr (телефон для довідок)
044-337-80-84
050-265-30-33
|
ЦПМСД № 2
|
просп. П. Тичини, 22
|
044-229-53-35
097-229-53-36
|
ЦПМСД № 3
|
вул. Червоноткацька, 31
вул. Солов’яненка, 4-А
|
044-334-37-07
044-334-37-07
|
ЦПМСД № 4
|
вул. І. Сергієнка, 23
вул. Алматинська, 2
вул. Новаторів, 4
вул. Алматинська, 37-Б
вул. Рогозівська, 6
вул. Лобачевського, 2
|
044-337-37-71
099-337-34-71
096-337-34-71
097-659-27-27
044 360-46-30
044-360-46-34
044-360-46-37
044-360-46-35
044-360-46-49
|
ЦПМСД «Русанівка»
|
вул. Ентузіастів, 49
вул. Ентузіастів, 13-А
вул. Шептицького, 5
|
044-384-41-15
044-384-41-10
044-384-41-12
|
Оболонський
ЦПМСД № 1
|
вул. Північна, 4-А
|
доросле населення:
044-419-62-82
050-150-61-43
дитяче населення:
044-419-80-73
050-150-62-84
|
ЦПМСД № 2
|
просп. Мінський, 8
|
044-355-75-29
095-239-85-99
|
Печерський
ЦПМСД
|
вул. І. Мазепи, 2
|
067-676-16-25
|
Подільський
ЦПМСД № 1
|
вул. Волоська, 47
|
044-344-20-10
|
ЦПМСД № 2
|
просп. Свободи, 22
вул. Бестужева, 32
вул. Мостицька, 9
просп. Правди, 64-А
|
044-463-38-19
044-463-12-12
044-460-26-83
044-463-48-39
|
Святошинський
ЦПМСД № 1
|
вул. Чорнобильська, 5/7
вул. Булаховського, 26
вул. Єфремова, 11
|
044-223-12-26
044-294 66 26
044-223-58-37
044-353-01-54
|
ЦПМСД № 2
|
вул. В. Кучера, 5
|
044-298-32-10
044-298-32-11
|
ЦПМСД № 3
|
вул. Петра Курінного, 2
|
044-299-35-82
|
Солом’янський
ЦПМСД № 1
|
просп. Л. Гузара, 3
(доросле населення)
вул. Стражеска, 6-А
|
044-497-3-17
044-497-21-01
телефони для довідок, реєстратура:
044-497-61-94
044-497-00-41
044-497-12-78 (черговий кабінет)
|
ЦПМСД № 2
|
вул. Солом’янська, 17
вул. Лобановського, 2
вул. Єреванська, 6
вул. Левка Мацієвича, 12
вул. О. Жураковського, 10
|
044-249-90-92
044-249-90-93
черговий кабінет 044-249-78-48
044-249-81-67
044-242-49-75
044-248-46-17
044-248-46-19
черговий кабінет для дитячого населення: 044-248-46-11
044-250-78-62.
|
Шевченківська
ЦПМСД № 1
|
вул. Б. Хмельницького, 37
вул. Зоологічна, 3
вул. Б. Хмельницького, 46
|
044-234-73-80
044-483-81-15
044-235-61-25
|
ЦПМСД № 2
|
вул. Пимоненка, 10
вул. Татарська, 1-В
вул. Білоруська, 11-Б
|
044-484-06-95
044-482-01-41
044-483-80-18
|
ЦПМСД № 3
|
вул. Ризька, 1
вул. Д. Щербаківського, 70
вул. Салютна, 23
вул. Ольжича, 16
|
044-468-22-87
044-400-21-07
044-400-13-06
044-467-24-18
|
КНП «Київська міська студентська поліклініка»
|
вул. Політехнічна, 25/29
|
044-236-32-04
реєстратура
Нагадаємо, вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення.
Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.