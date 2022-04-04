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Де у Києві отримати консультацію сімейного лікаря без декларації: адреси центрів первинної медичної допомоги

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Де у Києві отримати консультацію сімейного лікаря без декларації: адреси центрів первинної медичної допомоги

Pexels

Якщо записатися на прийом не вдалось, телефонуйте за номером 044-278-41-91.

Якщо через війну людина не може зв'язатися з сімейним лікарем, або приїхала до Києва з іншого міста, можна звертатися у будь-який Центр первинної медико-санітарної допомоги, повідомляють у КМДА.

У разі відмови у наданні медичної допомоги, неможливості записатися на прийом тощо – повідомляйте на «гарячу» лінію Департаменту охорони здоров’я:  044-278-41-91.

Адреси центрів первинної медико-санітарної допомоги

Голосіївський

ЦПМСД № 1

вул. Якубовського, 6

044-250-32-29

044-250-92-27

ЦПМСД № 2

вул. Голосіївська, 53

044-524-54-63

Дарницький

ЦПМСД № 2

вул. Вербицького, 5

044-563-08-44

063-545-85-01

ЦПМСД № 1

вул. Бориспільська, 30-А

044-567-87-52

044-567-87-51

ЦПМСД № 3

вул. Харківське шосе, 121

044-563-19-18 (черговий кабінет)

044-564-50-79 (реєстратура)

ЦПМСД

вул. Срібнокільська, 14-Б

вул. Урлівська, 13

вул. Урлівська, 1/8

044-74-80-09

067-009-80-10

сімейні лікарі:

044-202-13-60

067-134-01-13

педіатри:

044-202-13-62

044-202-13-64

067-007-80-10

044-202-13-60

067-134-01-13

Деснянський

ЦПМСД № 1

просп. Маяковського, 32-Б

044-515-58-15

044-515-48-90

ЦПМСД № 2

вул. Драйзера, 19

073-537-15-50

073-537-15-60

ЦПМСД № 3

вул. Матеюка, 3

 044-513-70-72

 066-592-70-34

ЦПМСД № 4

б-р Вигурівський, 4

044-532-20-28

044-532-00-89

Дніпровський

ЦПМСД № 1

вул. П. Запорожця, 26

Call-centr (телефон для довідок)

044-337-80-84

050-265-30-33

ЦПМСД № 2

просп. П. Тичини, 22

044-229-53-35

097-229-53-36

ЦПМСД № 3

вул. Червоноткацька, 31

вул. Солов’яненка, 4-А  

044-334-37-07

044-334-37-07

ЦПМСД № 4

вул. І. Сергієнка, 23

вул. Алматинська, 2

вул. Новаторів, 4

вул. Алматинська, 37-Б

вул. Рогозівська, 6

вул. Лобачевського, 2

044-337-37-71

099-337-34-71

096-337-34-71

097-659-27-27

044 360-46-30

044-360-46-34

044-360-46-37

044-360-46-35

044-360-46-49

ЦПМСД  «Русанівка»

вул. Ентузіастів, 49

вул. Ентузіастів, 13-А

вул. Шептицького, 5

044-384-41-15

044-384-41-10

044-384-41-12

Оболонський

ЦПМСД № 1

вул. Північна, 4-А

доросле населення:

 044-419-62-82

 050-150-61-43

дитяче населення:

044-419-80-73 

050-150-62-84

ЦПМСД № 2

просп. Мінський, 8

044-355-75-29

095-239-85-99

Печерський

ЦПМСД

вул. І. Мазепи, 2

067-676-16-25

Подільський

ЦПМСД № 1

вул. Волоська, 47

044-344-20-10

ЦПМСД № 2

просп. Свободи, 22

вул. Бестужева, 32

вул. Мостицька, 9

просп. Правди, 64-А 

044-463-38-19

044-463-12-12

044-460-26-83

044-463-48-39

Святошинський

ЦПМСД № 1

вул. Чорнобильська, 5/7

вул. Булаховського, 26

вул. Єфремова, 11

044-223-12-26

044-294 66 26

044-223-58-37

044-353-01-54

ЦПМСД № 2

вул. В. Кучера, 5

044-298-32-10

044-298-32-11

ЦПМСД № 3

вул. Петра Курінного, 2

044-299-35-82

Солом’янський

ЦПМСД № 1

просп. Л. Гузара, 3

(доросле населення)

вул. Стражеска, 6-А

044-497-3-17

044-497-21-01

телефони для довідок,  реєстратура:

044-497-61-94

044-497-00-41

044-497-12-78 (черговий кабінет)

ЦПМСД № 2

вул. Солом’янська, 17

вул. Лобановського, 2

вул. Єреванська, 6

вул. Левка Мацієвича, 12

вул. О. Жураковського, 10

044-249-90-92

044-249-90-93

черговий кабінет  044-249-78-48 

044-249-81-67

044-242-49-75

044-248-46-17

044-248-46-19

черговий кабінет для дитячого населення:                                    044-248-46-11

044-250-78-62.              

Шевченківська

ЦПМСД № 1

вул. Б. Хмельницького, 37

вул. Зоологічна, 3

вул. Б. Хмельницького, 46

044-234-73-80

044-483-81-15

044-235-61-25

ЦПМСД № 2

вул. Пимоненка, 10

вул. Татарська, 1-В 

вул. Білоруська, 11-Б       

044-484-06-95

044-482-01-41

044-483-80-18      

ЦПМСД № 3

вул. Ризька, 1

вул. Д. Щербаківського, 70

вул. Салютна, 23

вул. Ольжича, 16

044-468-22-87

044-400-21-07

044-400-13-06

044-467-24-18

КНП «Київська  міська студентська поліклініка»

вул. Політехнічна, 25/29

044-236-32-04

реєстратура

Нагадаємо, вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення.

​​Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. 

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