Де у Києві отримати консультацію сімейного лікаря без декларації: адреси центрів первинної медичної допомоги

Де у Києві отримати консультацію сімейного лікаря без декларації: адреси центрів первинної медичної допомоги

Якщо записатися на прийом не вдалось, телефонуйте за номером 044-278-41-91.

Якщо через війну людина не може зв'язатися з сімейним лікарем, або приїхала до Києва з іншого міста, можна звертатися у будь-який Центр первинної медико-санітарної допомоги, повідомляють у КМДА.

У разі відмови у наданні медичної допомоги, неможливості записатися на прийом тощо – повідомляйте на «гарячу» лінію Департаменту охорони здоров’я: 044-278-41-91.

Адреси центрів первинної медико-санітарної допомоги

Голосіївський ЦПМСД № 1 вул. Якубовського, 6 044-250-32-29 044-250-92-27 ЦПМСД № 2 вул. Голосіївська, 53 044-524-54-63 Дарницький ЦПМСД № 2 вул. Вербицького, 5 044-563-08-44 063-545-85-01 ЦПМСД № 1 вул. Бориспільська, 30-А 044-567-87-52 044-567-87-51 ЦПМСД № 3 вул. Харківське шосе, 121 044-563-19-18 (черговий кабінет) 044-564-50-79 (реєстратура) ЦПМСД вул. Срібнокільська, 14-Б вул. Урлівська, 13 вул. Урлівська, 1/8 044-74-80-09 067-009-80-10 сімейні лікарі: 044-202-13-60 067-134-01-13 педіатри: 044-202-13-62 044-202-13-64 067-007-80-10 044-202-13-60 067-134-01-13 Деснянський ЦПМСД № 1 просп. Маяковського, 32-Б 044-515-58-15 044-515-48-90 ЦПМСД № 2 вул. Драйзера, 19 073-537-15-50 073-537-15-60 ЦПМСД № 3 вул. Матеюка, 3 044-513-70-72 066-592-70-34 ЦПМСД № 4 б-р Вигурівський, 4 044-532-20-28 044-532-00-89 Дніпровський ЦПМСД № 1 вул. П. Запорожця, 26 Call-centr (телефон для довідок) 044-337-80-84 050-265-30-33 ЦПМСД № 2 просп. П. Тичини, 22 044-229-53-35 097-229-53-36 ЦПМСД № 3 вул. Червоноткацька, 31 вул. Солов’яненка, 4-А 044-334-37-07 044-334-37-07 ЦПМСД № 4 вул. І. Сергієнка, 23 вул. Алматинська, 2 вул. Новаторів, 4 вул. Алматинська, 37-Б вул. Рогозівська, 6 вул. Лобачевського, 2 044-337-37-71 099-337-34-71 096-337-34-71 097-659-27-27 044 360-46-30 044-360-46-34 044-360-46-37 044-360-46-35 044-360-46-49 ЦПМСД «Русанівка» вул. Ентузіастів, 49 вул. Ентузіастів, 13-А вул. Шептицького, 5 044-384-41-15 044-384-41-10 044-384-41-12 Оболонський ЦПМСД № 1 вул. Північна, 4-А доросле населення: 044-419-62-82 050-150-61-43 дитяче населення: 044-419-80-73 050-150-62-84 ЦПМСД № 2 просп. Мінський, 8 044-355-75-29 095-239-85-99 Печерський ЦПМСД вул. І. Мазепи, 2 067-676-16-25 Подільський ЦПМСД № 1 вул. Волоська, 47 044-344-20-10 ЦПМСД № 2 просп. Свободи, 22 вул. Бестужева, 32 вул. Мостицька, 9 просп. Правди, 64-А 044-463-38-19 044-463-12-12 044-460-26-83 044-463-48-39 Святошинський ЦПМСД № 1 вул. Чорнобильська, 5/7 вул. Булаховського, 26 вул. Єфремова, 11 044-223-12-26 044-294 66 26 044-223-58-37 044-353-01-54 ЦПМСД № 2 вул. В. Кучера, 5 044-298-32-10 044-298-32-11 ЦПМСД № 3 вул. Петра Курінного, 2 044-299-35-82 Солом’янський ЦПМСД № 1 просп. Л. Гузара, 3 (доросле населення) вул. Стражеска, 6-А 044-497-3-17 044-497-21-01 телефони для довідок, реєстратура: 044-497-61-94 044-497-00-41 044-497-12-78 (черговий кабінет) ЦПМСД № 2 вул. Солом’янська, 17 вул. Лобановського, 2 вул. Єреванська, 6 вул. Левка Мацієвича, 12 вул. О. Жураковського, 10 044-249-90-92 044-249-90-93 черговий кабінет 044-249-78-48 044-249-81-67 044-242-49-75 044-248-46-17 044-248-46-19 черговий кабінет для дитячого населення: 044-248-46-11 044-250-78-62. Шевченківська ЦПМСД № 1 вул. Б. Хмельницького, 37 вул. Зоологічна, 3 вул. Б. Хмельницького, 46 044-234-73-80 044-483-81-15 044-235-61-25 ЦПМСД № 2 вул. Пимоненка, 10 вул. Татарська, 1-В вул. Білоруська, 11-Б 044-484-06-95 044-482-01-41 044-483-80-18 ЦПМСД № 3 вул. Ризька, 1 вул. Д. Щербаківського, 70 вул. Салютна, 23 вул. Ольжича, 16 044-468-22-87 044-400-21-07 044-400-13-06 044-467-24-18 КНП «Київська міська студентська поліклініка» вул. Політехнічна, 25/29 044-236-32-04 реєстратура

Нагадаємо, вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення.

​​Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.