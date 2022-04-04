Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
До Києва повертається посол Литви

До Києва повертається посол Литви

Дата публікації
Перегляди
339
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До Києва повертається посол Литви

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Тим часом посла РФ видворили з Вільнюса.

Посол Литви в Україні повертається на роботу до Києва. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на сторінці у Twitter. Тим часом посла РФ видворили з Вільнюса.

"Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Це рішення Литви, ухвалене сьогодні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня Міністерство закордонних справ Литви  оголосило про те, що країна висилає російського дипломата. Уряд Литви також закриває російське консульство у Клайпеді з огляду на загальну неконструктивну роль російської дипломатичної служби у її агресії проти України.

Читайте також:

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
339
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація