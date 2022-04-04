До Києва повертається посол Литви

Тим часом посла РФ видворили з Вільнюса.

Посол Литви в Україні повертається на роботу до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на сторінці у Twitter. Тим часом посла РФ видворили з Вільнюса.

"Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Це рішення Литви, ухвалене сьогодні", – йдеться у повідомленні.

Russian ambassador was asked to leave Lithuania.



Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.



That is the decision made today. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) April 4, 2022

Нагадаємо, 4 квітня Міністерство закордонних справ Литви оголосило про те, що країна висилає російського дипломата. Уряд Литви також закриває російське консульство у Клайпеді з огляду на загальну неконструктивну роль російської дипломатичної служби у її агресії проти України.

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