До Києва повертається посол Литви

Тим часом посла РФ видворили з Вільнюса.
Посол Литви в Україні повертається на роботу до Києва.
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на сторінці у Twitter. Тим часом посла РФ видворили з Вільнюса.
"Російського посла попросили залишити Литву. Посол Литви в Україні повертається до Києва. Це рішення Литви, ухвалене сьогодні", – йдеться у повідомленні.
Russian ambassador was asked to leave Lithuania.— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) April 4, 2022
Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.
That is the decision made today.
Нагадаємо, 4 квітня Міністерство закордонних справ Литви оголосило про те, що країна висилає російського дипломата. Уряд Литви також закриває російське консульство у Клайпеді з огляду на загальну неконструктивну роль російської дипломатичної служби у її агресії проти України.
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