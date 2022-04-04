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В Киев возвращается посол Литвы

В Киев возвращается посол Литвы

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В Киев возвращается посол Литвы

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Тем временем посла РФ выдворили из Вильнюса.

Посол Литвы в Украине возвращается на работу в Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на странице в Twitter. Тем временем посла РФ выдворили из Вильнюса.

"Русского посла попросили покинуть Литву. Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Это решение Литвы принято сегодня", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля Министерство иностранных дел Литвы объявило о том, что страна высылает российского дипломата. Правительство Литвы также закрывает российское консульство в Клайпеде, учитывая всеобщую неконструктивную роль российской дипломатической службы в ее агрессии против Украины.

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