Более 260 тыс. школьников Киева возобновили обучение в дистанционном режиме

С 28 марта в столице началась дистанционное обучение.

В Киеве возобновили обучение в дистанционном режиме 268 тысяч учеников, что составляет около 90% киевских школьников в заведениях среднего образования.

Впоследствии в столице будет принято решение по окончанию учебного года – сроков и условий.

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Еще 21 марта мы начали приобщать школьников к образовательному процессу путем возобновления коммуникации с преподавателями. Да, многие киевские школьники находятся за пределами Киева, но они могут приобщаться к онлайн обучению. Именно поэтому было принято решение с 28 марта начать возобновление уроков в дистанционном режиме, который мы использовали во время локдауна, связанного с эпидемией COVID-19. Но в этот раз учителя еще учитывают и военное положение в стране, в том числе, воздушные тревоги, которые раздаются во время занятий", — отметил Мондриевский.

Он также добавил, что восстановленный образовательный процесс по рекомендациям специалистов сделан максимально мягким для учащихся.

Напомним, в Киеве от 28 марта возобновили образовательный процесс в дистанционном формате.

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