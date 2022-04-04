В некоторых громадах Киевской области вводят комендантский час до 7 апреля: будут обезвреживать "сюрпризы" от оккупантов

В некоторых громадах Киевской области вводят комендантский час до 7 апреля: будут обезвреживать "сюрпризы" от оккупантов

На всей остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.

В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевщины введут усиленный комендантский час, который продлится до 7 апреля.

Об этом в Телеграме сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Отмечается, что комендантский час продлится до 6:00 утра 7 апреля. На всей территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.

"Прошу с пониманием относиться к временным неудобствам, которые вводятся на освобожденных от орков территориях. Такие меры необходимы, прежде всего, ради безопасности оставшихся там жителей. Наши силы обороны, спасатели зачищают объекты инфраструктуры от взрывных "сюрпризов", которые оставили после себя захватчики. Соблюдайте все требования, берегите себя и близких", — подчеркнул Павлюк.

Напомним, бывший глава Киевской ОГА, председатель гуманитарного штаба КОВА Алексей Кулеба призвал жителей области еще не возвращаться домой, поскольку освобожденные территории до сих пор опасны. Для их разминирования требуется не менее 10 дней.

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