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Где в Киеве получить консультацию семейного врача без декларации: адреса центров первичной медицинской помощи

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Где в Киеве получить консультацию семейного врача без декларации: адреса центров первичной медицинской помощи

Pexels

Если записаться на прием не удалось, звоните по телефону 044-278-41-91.

Если в результате человека не может связаться с семейным врачом, или приехал в Киев из другого города, можно обращаться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи, сообщают в КГГА.

В случае отказа в предоставлении медицинской помощи, невозможности записаться на прием и т.д. – сообщайте на «горячую» линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91.

Адреса центров первичной медико-санитарной помощи

Голосеевский

ЦПМСП №1

ул. Якубовского, 6

044-250-32-29

044-250-92-27

ЦПМСП № 2

ул. Голосеевская, 53

044-524-54-63

Дарницкий

ЦПМСП № 2

ул. Вербицкого, 5

044-563-08-44

063-545-85-01

ЦПМСП №1

ул. Бориспольская, 30-А

044-567-87-52

044-567-87-51

ЦПМСП №3

ул. Харьковское шоссе, 121

044-563-19-18 (дежурный кабинет)

044-564-50-79 (регистратура)

ЦПМСП

ул. Срибнокильская, 14-Б

ул. Урловская, 13

ул. Урловская, 1/8

044-74-80-09

067-009-80-10

семейные врачи:

044-202-13-60

067-134-01-13

педиатры:

044-202-13-62

044-202-13-64

067-007-80-10

044-202-13-60

067-134-01-13

Деснянский

ЦПМСП №1

просп. Маяковского, 32-Б

044-515-58-15

044-515-48-90

ЦПМСП № 2

ул. Драйзера, 19

073-537-15-50

073-537-15-60

ЦПМСП №3

ул. Матеюка, 3

044-513-70-72

066-592-70-34

ЦПМСП №4

б-р Выгуровский, 4

044-532-20-28

044-532-00-89

Днепровский

ЦПМСП №1

ул. П. Запорожца, 26

Call-centr (телефон для справок)

044-337-80-84

050-265-30-33

ЦПМСП № 2

просп. П. Тычины, 22

044-229-53-35

097-229-53-36

ЦПМСП №3

ул. Красноткацкая, 31

ул. Соловьяненко, 4-А

044-334-37-07

044-334-37-07

ЦПМСП №4

ул. И. Сергиенко, 23

ул. Алматинская, 2

ул. Новаторов, 4

ул. Алматинская, 37-Б

ул. Рогозовская, 6

ул. Лобачевского, 2

044-337-37-71

099-337-34-71

096-337-34-71

097-659-27-27

044 360-46-30

044-360-46-34

044-360-46-37

044-360-46-35

044-360-46-49

ЦПМСП «Русановка»

ул. Энтузиастов, 49

ул. Энтузиастов, 13-А

ул. Шептицкого, 5

044-384-41-15

044-384-41-10

044-384-41-12

Оболонский

ЦПМСП №1

ул. Северная, 4-А

взрослое население:

044-419-62-82

050-150-61-43

детское население:

044-419-80-73

050-150-62-84

ЦПМСП № 2

просп. Минский, 8

044-355-75-29

095-239-85-99

Печерский

ЦПМСП

ул. И. Мазепы, 2

067-676-16-25

Подольский

ЦПМСП №1

ул. Волошская, 47

044-344-20-10

ЦПМСП № 2

просп. Свободы, 22

ул. Бестужевая, 32

ул. Мостицкая, 9

просп. Правды, 64-А

044-463-38-19

044-463-12-12

044-460-26-83

044-463-48-39

Святошинский

ЦПМСП №1

ул. Чернобыльская, 5/7

ул. Булаховского, 26

ул. Ефремова, 11

044-223-12-26

044-294 66 26

044-223-58-37

044-353-01-54

ЦПМСП № 2

ул. В. Кучера, 5

044-298-32-10

044-298-32-11

ЦПМСП №3

ул. Петра Куренного, 2

044-299-35-82

Соломенский

ЦПМСП №1

просп. Л. Гузара, 3

(взрослое население)

ул. Стражеско, 6-А

044-497-3-17

044-497-21-01

телефоны для справок, регистратура:

044-497-61-94

044-497-00-41

044-497-12-78 (дежурный кабинет)

ЦПМСП № 2

ул. Соломенская, 17

ул. Лобановского, 2

ул. Ереванская, 6

ул. Левка Мациевича, 12

ул. А. Жураковского, 10

044-249-90-92

044-249-90-93

дежурный кабинет 044-249-78-48

044-249-81-67

044-242-49-75

044-248-46-17

044-248-46-19

дежурный кабинет для детского населения: 044-248-46-11

044-250-78-62.

Шевченковская

ЦПМСП №1

ул. Б. Хмельницкого, 37

ул. Зоологическая, 3

ул. Б. Хмельницкого, 46

044-234-73-80

044-483-81-15

044-235-61-25

ЦПМСП № 2

ул. Пимоненко, 10

ул. Татарская, 1-В

ул. Белорусская, 11-Б

044-484-06-95

044-482-01-41

044-483-80-18

ЦПМСП №3

ул. Рижская, 1

ул. Д. Щербаковского, 70

ул. Салютная, 23

ул. Ольжича, 16

044-468-22-87

044-400-21-07

044-400-13-06

044-467-24-18

КНП «Киевская городская студенческая поликлиника»

ул. Политехническая, 25/29

044-236-32-04

регистратура

Напомним , вся кровь, которую сдают доноры, будет использоваться исключительно в Украине и исключительно для спасения бойцов украинской армии и мирного населения.

Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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