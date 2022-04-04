Где в Киеве получить консультацию семейного врача без декларации: адреса центров первичной медицинской помощи

Если записаться на прием не удалось, звоните по телефону 044-278-41-91.
Если в результате человека не может связаться с семейным врачом, или приехал в Киев из другого города, можно обращаться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи, сообщают в КГГА.
В случае отказа в предоставлении медицинской помощи, невозможности записаться на прием и т.д. – сообщайте на «горячую» линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91.
Адреса центров первичной медико-санитарной помощи
|
Голосеевский
ЦПМСП №1
|
ул. Якубовского, 6
|
044-250-32-29
044-250-92-27
|
ЦПМСП № 2
|
ул. Голосеевская, 53
|
044-524-54-63
|
Дарницкий
ЦПМСП № 2
|
ул. Вербицкого, 5
|
044-563-08-44
063-545-85-01
|
ЦПМСП №1
|
ул. Бориспольская, 30-А
|
044-567-87-52
044-567-87-51
|
ЦПМСП №3
|
ул. Харьковское шоссе, 121
|
044-563-19-18 (дежурный кабинет)
044-564-50-79 (регистратура)
|
ЦПМСП
|
ул. Срибнокильская, 14-Б
ул. Урловская, 13
ул. Урловская, 1/8
|
044-74-80-09
067-009-80-10
семейные врачи:
044-202-13-60
067-134-01-13
педиатры:
044-202-13-62
044-202-13-64
067-007-80-10
044-202-13-60
067-134-01-13
|
Деснянский
ЦПМСП №1
|
просп. Маяковского, 32-Б
|
044-515-58-15
044-515-48-90
|
ЦПМСП № 2
|
ул. Драйзера, 19
|
073-537-15-50
073-537-15-60
|
ЦПМСП №3
|
ул. Матеюка, 3
|
044-513-70-72
066-592-70-34
|
ЦПМСП №4
|
б-р Выгуровский, 4
|
044-532-20-28
044-532-00-89
|
Днепровский
ЦПМСП №1
|
ул. П. Запорожца, 26
|
Call-centr (телефон для справок)
044-337-80-84
050-265-30-33
|
ЦПМСП № 2
|
просп. П. Тычины, 22
|
044-229-53-35
097-229-53-36
|
ЦПМСП №3
|
ул. Красноткацкая, 31
ул. Соловьяненко, 4-А
|
044-334-37-07
044-334-37-07
|
ЦПМСП №4
|
ул. И. Сергиенко, 23
ул. Алматинская, 2
ул. Новаторов, 4
ул. Алматинская, 37-Б
ул. Рогозовская, 6
ул. Лобачевского, 2
|
044-337-37-71
099-337-34-71
096-337-34-71
097-659-27-27
044 360-46-30
044-360-46-34
044-360-46-37
044-360-46-35
044-360-46-49
|
ЦПМСП «Русановка»
|
ул. Энтузиастов, 49
ул. Энтузиастов, 13-А
ул. Шептицкого, 5
|
044-384-41-15
044-384-41-10
044-384-41-12
|
Оболонский
ЦПМСП №1
|
ул. Северная, 4-А
|
взрослое население:
044-419-62-82
050-150-61-43
детское население:
044-419-80-73
050-150-62-84
|
ЦПМСП № 2
|
просп. Минский, 8
|
044-355-75-29
095-239-85-99
|
Печерский
ЦПМСП
|
ул. И. Мазепы, 2
|
067-676-16-25
|
Подольский
ЦПМСП №1
|
ул. Волошская, 47
|
044-344-20-10
|
ЦПМСП № 2
|
просп. Свободы, 22
ул. Бестужевая, 32
ул. Мостицкая, 9
просп. Правды, 64-А
|
044-463-38-19
044-463-12-12
044-460-26-83
044-463-48-39
|
Святошинский
ЦПМСП №1
|
ул. Чернобыльская, 5/7
ул. Булаховского, 26
ул. Ефремова, 11
|
044-223-12-26
044-294 66 26
044-223-58-37
044-353-01-54
|
ЦПМСП № 2
|
ул. В. Кучера, 5
|
044-298-32-10
044-298-32-11
|
ЦПМСП №3
|
ул. Петра Куренного, 2
|
044-299-35-82
|
Соломенский
ЦПМСП №1
|
просп. Л. Гузара, 3
(взрослое население)
ул. Стражеско, 6-А
|
044-497-3-17
044-497-21-01
телефоны для справок, регистратура:
044-497-61-94
044-497-00-41
044-497-12-78 (дежурный кабинет)
|
ЦПМСП № 2
|
ул. Соломенская, 17
ул. Лобановского, 2
ул. Ереванская, 6
ул. Левка Мациевича, 12
ул. А. Жураковского, 10
|
044-249-90-92
044-249-90-93
дежурный кабинет 044-249-78-48
044-249-81-67
044-242-49-75
044-248-46-17
044-248-46-19
дежурный кабинет для детского населения: 044-248-46-11
044-250-78-62.
|
Шевченковская
ЦПМСП №1
|
ул. Б. Хмельницкого, 37
ул. Зоологическая, 3
ул. Б. Хмельницкого, 46
|
044-234-73-80
044-483-81-15
044-235-61-25
|
ЦПМСП № 2
|
ул. Пимоненко, 10
ул. Татарская, 1-В
ул. Белорусская, 11-Б
|
044-484-06-95
044-482-01-41
044-483-80-18
|
ЦПМСП №3
|
ул. Рижская, 1
ул. Д. Щербаковского, 70
ул. Салютная, 23
ул. Ольжича, 16
|
044-468-22-87
044-400-21-07
044-400-13-06
044-467-24-18
|
КНП «Киевская городская студенческая поликлиника»
|
ул. Политехническая, 25/29
|
044-236-32-04
регистратура
Напомним , вся кровь, которую сдают доноры, будет использоваться исключительно в Украине и исключительно для спасения бойцов украинской армии и мирного населения.
Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.