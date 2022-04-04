Где в Киеве получить консультацию семейного врача без декларации: адреса центров первичной медицинской помощи

Где в Киеве получить консультацию семейного врача без декларации: адреса центров первичной медицинской помощи

Если записаться на прием не удалось, звоните по телефону 044-278-41-91.

Если в результате человека не может связаться с семейным врачом, или приехал в Киев из другого города, можно обращаться в любой Центр первичной медико-санитарной помощи, сообщают в КГГА.

В случае отказа в предоставлении медицинской помощи, невозможности записаться на прием и т.д. – сообщайте на «горячую» линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91.

Адреса центров первичной медико-санитарной помощи

Голосеевский ЦПМСП №1 ул. Якубовского, 6 044-250-32-29 044-250-92-27 ЦПМСП № 2 ул. Голосеевская, 53 044-524-54-63 Дарницкий ЦПМСП № 2 ул. Вербицкого, 5 044-563-08-44 063-545-85-01 ЦПМСП №1 ул. Бориспольская, 30-А 044-567-87-52 044-567-87-51 ЦПМСП №3 ул. Харьковское шоссе, 121 044-563-19-18 (дежурный кабинет) 044-564-50-79 (регистратура) ЦПМСП ул. Срибнокильская, 14-Б ул. Урловская, 13 ул. Урловская, 1/8 044-74-80-09 067-009-80-10 семейные врачи: 044-202-13-60 067-134-01-13 педиатры: 044-202-13-62 044-202-13-64 067-007-80-10 044-202-13-60 067-134-01-13 Деснянский ЦПМСП №1 просп. Маяковского, 32-Б 044-515-58-15 044-515-48-90 ЦПМСП № 2 ул. Драйзера, 19 073-537-15-50 073-537-15-60 ЦПМСП №3 ул. Матеюка, 3 044-513-70-72 066-592-70-34 ЦПМСП №4 б-р Выгуровский, 4 044-532-20-28 044-532-00-89 Днепровский ЦПМСП №1 ул. П. Запорожца, 26 Call-centr (телефон для справок) 044-337-80-84 050-265-30-33 ЦПМСП № 2 просп. П. Тычины, 22 044-229-53-35 097-229-53-36 ЦПМСП №3 ул. Красноткацкая, 31 ул. Соловьяненко, 4-А 044-334-37-07 044-334-37-07 ЦПМСП №4 ул. И. Сергиенко, 23 ул. Алматинская, 2 ул. Новаторов, 4 ул. Алматинская, 37-Б ул. Рогозовская, 6 ул. Лобачевского, 2 044-337-37-71 099-337-34-71 096-337-34-71 097-659-27-27 044 360-46-30 044-360-46-34 044-360-46-37 044-360-46-35 044-360-46-49 ЦПМСП «Русановка» ул. Энтузиастов, 49 ул. Энтузиастов, 13-А ул. Шептицкого, 5 044-384-41-15 044-384-41-10 044-384-41-12 Оболонский ЦПМСП №1 ул. Северная, 4-А взрослое население: 044-419-62-82 050-150-61-43 детское население: 044-419-80-73 050-150-62-84 ЦПМСП № 2 просп. Минский, 8 044-355-75-29 095-239-85-99 Печерский ЦПМСП ул. И. Мазепы, 2 067-676-16-25 Подольский ЦПМСП №1 ул. Волошская, 47 044-344-20-10 ЦПМСП № 2 просп. Свободы, 22 ул. Бестужевая, 32 ул. Мостицкая, 9 просп. Правды, 64-А 044-463-38-19 044-463-12-12 044-460-26-83 044-463-48-39 Святошинский ЦПМСП №1 ул. Чернобыльская, 5/7 ул. Булаховского, 26 ул. Ефремова, 11 044-223-12-26 044-294 66 26 044-223-58-37 044-353-01-54 ЦПМСП № 2 ул. В. Кучера, 5 044-298-32-10 044-298-32-11 ЦПМСП №3 ул. Петра Куренного, 2 044-299-35-82 Соломенский ЦПМСП №1 просп. Л. Гузара, 3 (взрослое население) ул. Стражеско, 6-А 044-497-3-17 044-497-21-01 телефоны для справок, регистратура: 044-497-61-94 044-497-00-41 044-497-12-78 (дежурный кабинет) ЦПМСП № 2 ул. Соломенская, 17 ул. Лобановского, 2 ул. Ереванская, 6 ул. Левка Мациевича, 12 ул. А. Жураковского, 10 044-249-90-92 044-249-90-93 дежурный кабинет 044-249-78-48 044-249-81-67 044-242-49-75 044-248-46-17 044-248-46-19 дежурный кабинет для детского населения: 044-248-46-11 044-250-78-62. Шевченковская ЦПМСП №1 ул. Б. Хмельницкого, 37 ул. Зоологическая, 3 ул. Б. Хмельницкого, 46 044-234-73-80 044-483-81-15 044-235-61-25 ЦПМСП № 2 ул. Пимоненко, 10 ул. Татарская, 1-В ул. Белорусская, 11-Б 044-484-06-95 044-482-01-41 044-483-80-18 ЦПМСП №3 ул. Рижская, 1 ул. Д. Щербаковского, 70 ул. Салютная, 23 ул. Ольжича, 16 044-468-22-87 044-400-21-07 044-400-13-06 044-467-24-18 КНП «Киевская городская студенческая поликлиника» ул. Политехническая, 25/29 044-236-32-04 регистратура

Напомним , вся кровь, которую сдают доноры, будет использоваться исключительно в Украине и исключительно для спасения бойцов украинской армии и мирного населения.

Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.