С начала войны в Киеве родилось 1082 ребенка

С начала войны в Киеве родилось 1082 ребенка

Среди новорожденных 28 двоен.

С 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Киеве родилось 1082 ребенка: 575 мальчиков и 507 девочек.

Среди новорожденных 28 двоен.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он также призвал киевлян и жителей пригорода, выехавших из домов, пока воздержаться от возвращения.

"В пригороде, где шли тяжелые бои, продолжаются работы по разминированию. Также в нескольких районах области действует круглосуточный комендантский час. Проводится восстановление электро-, газо- и водоснабжения. Поэтому не спешите, дайте возможность специалистам качественно сделать свою работу. Обязательно победим!" – отметил он.

Напомним, в Чернигове за время войны родилось 127 малышей.

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