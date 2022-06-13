В Києві сталася масштабна пожежа: що горіло

В Києві 13 червня сталася масштабна пожежа. Горів торгівельний павільйон.
Вогонь охопив площу у 100 “квадратів”.
Про це повідомили у ДСНС Києва.
Як стало відомо, пожежа сталася на вулиці Маяковського у Деснянському районі міста. Горів торгівельний павільйон. Згодом вогонь розповсюдився на ще одну торгівельну точку, розташовану поряд.
“До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовуються правоохоронними органами”, - розповіли в ДСНС.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 30 тисяч підприємств.
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