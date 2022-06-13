На трасі Київ - Чернігів відновили міст, зруйнований під час бойових дій (відео)

На трасі Київ - Чернігів відновили міст, зруйнований під час бойових дій (відео)

На Київщині вже відновили 21 із 37 зруйнованих мостів.

На трасі Р69 Київ - Чернігів у селі Осещина відновили міст, зруйнований під час бойових дій.

Про це 13 червня повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він додав, що у Вишгородському районі продовжується відновлення мостів, зруйнованих під час бойових дій. Загалом було пошкоджено 37 переправ.

Нагадаємо, у селі Глібівка на Київщині відновили рух через зруйнований міст. Переправу підірвали російські загарбники, коли відступали з області.

Зруйновані мости Київщини: 20 з 37 вже відновили

Читайте також: