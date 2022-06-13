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Зв’язані руки та прострілені коліна: під Бучею виявили ще одне масове поховання (фото)

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Зв’язані руки та прострілені коліна: під Бучею виявили ще одне масове поховання (фото)

У Київській області продовжуть виявляти тіла закатованих росіянами мирних мешканців.

Під Бучею правоохоронці виявили тіла мирних мешканців, яких окупанти катували, а потім жорстоко вбили пострілами в голову. 

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. 

Масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів Російської Федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району. 

"У багатьох жертв були зв’язані руки та прострілені коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області!", - наголосив він.

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Нагадаємо, в Україні досі не ідентифікували тіла 1 200 загиблих від рук окупантів.

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