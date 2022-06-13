Фільм жахів наяву: який вигляд має Ірпінь під Києвом з висоти пташиного польоту (фото)

В Ірпені пошкоджено понад тисячу будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це – 71% від території міста.
Ірпінь на Київщині зазнімкували з висоти пташиного польоту.
Після російської окупації місто нагадує фільм жахів.
Про це повідомив Telegram-паблік "Великий Київ" та оприлюднив світлини.
В Ірпені пошкоджено понад тисячу будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. За даними супутникового центру ООН Unosat, це – 71% від території міста.
Нагадаємо, у Бучі у житловому комплексі "Нова Буча", розташованому на вулиці Бориса Гмирі, розпочав руйнуватися будинок, в який 4 березня влучили російські окупанти. За три місяці після його пошкодження частина будинку помітно просіла, він почав сипатися і тріщати просто на очах у місцевих. Мешканці житлового масиву б'ють на сполох через небезпеку обвалу будинку.
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