Фільм жахів наяву: який вигляд має Ірпінь під Києвом з висоти пташиного польоту (фото)

Фільм жахів наяву: який вигляд має Ірпінь під Києвом з висоти пташиного польоту (фото)

В Ірпені пошкоджено понад тисячу будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це – 71% від території міста.

Ірпінь на Київщині зазнімкували з висоти пташиного польоту.

Після російської окупації місто нагадує фільм жахів.

Про це повідомив Telegram-паблік "Великий Київ" та оприлюднив світлини.

В Ірпені пошкоджено понад тисячу будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. За даними супутникового центру ООН Unosat, це – 71% від території міста.

Нагадаємо, у Бучі у житловому комплексі "Нова Буча", розташованому на вулиці Бориса Гмирі, розпочав руйнуватися будинок, в який 4 березня влучили російські окупанти. За три місяці після його пошкодження частина будинку помітно просіла, він почав сипатися і тріщати просто на очах у місцевих. Мешканці житлового масиву б'ють на сполох через небезпеку обвалу будинку.

У Бучі розпочав сипатися будинок, в який влучили російські окупанти

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