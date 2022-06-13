Наживався на війні: у Києві викрили підприємця, який продав гуманітарну допомогу на 500 тис. гривень

Наживався на війні: у Києві викрили підприємця, який продав гуманітарну допомогу на 500 тис. гривень

У Києві викрили підприємця, який продавав гуманітарну допомогу, отриману від країн Європейського Союзу та США.

Під час розслідування злочину правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги – продуктів харчування на суму понад 500 тис грн.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний налагодив механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від країн Європейського Союзу та США. Він систематично наживався на продажі військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни, ввезених до України для подальшого розподілення у регіони, що постраждали від російської агресії. Для зберігання гуманітарної допомоги підприємець орендував у м. Києві складські приміщення, а в подальшому продавав її.

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Наразі підприємця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Печерського УП ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним.

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