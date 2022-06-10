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У Києві горіла будівля митної служби (фото)

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У Києві горіла будівля митної служби (фото)

Фото: ДСНС України

У Києві 10 червня зайнялася пожежа в адміністративній будівлі на вулиці Дегтярівській. На цій же вулиці розташована будівля Державної митної служби України.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

Про це повідомили в ДСНС України.

Повідомлення про пожежу до оперативно-координаційного центру надзвичайників надійшло о 20:16. На місце виклику прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. 

По прибуттю вони з’ясували, що загоряння сталось на даху чотириповерхової адміністративної будівлі. Рятувальники відразу розпочали гасити вогонь та о 21:16 локалізували пожежу на площі 50 кв. м. Вже о 21:32 її повністю ліквідували.

На місці працювали сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 членів особового складу. 

Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Київській області вантажівка підірвалась на міні.

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