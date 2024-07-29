В Києві різко підвищився рівень захворюваності Covid-19

В Києві значно підвищився рівень захворюваності на Covid-19. В порівнянні з початком місяця через коронавірус збільшилася кількість госпіталізацій.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

“Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей”, – наголосила Валентина Гінзбург.

Водночас у “Київському міському Центрі контролю та профілактики хвороб” заявили, що в липні зареєстрували 900 випадків Covid-19, а в червні їхня кількість становила менш як 200. З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

Проте знизити ризики зараження можна, якщо слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами. Крім того, уникати приміщень з великою скупченістю людей, часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.

“Та, головне, категорично дотримуватися правила “Захворів – сиди вдома”. Відчули нездужання – за можливості максимально самоізолюйтеся. Адже Covid, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним. Якщо захворіла дитина, теж обов’язково залиште її вдома та зверніться до лікаря. І для дітей, і для дорослих потрібно зробити тест, щоб точно розуміти, яку стратегію лікування обрати. Тож алгоритм дій має бути наступним: захворіли – залишилися вдома – звернулися до лікаря – протестувалися та неухильно дотримуєтесь всіх рекомендацій до повного одужання”, – наголосила Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, що в Індії шириться смертельний вірус, від якого немає вакцини.

Новини ТСН 17:00 29 липня. ГУР атакувало Центробанк РФ, стан енергетики, школа офлайн

Читайте також: