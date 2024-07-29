Скандал у київському ЦУМі: учасниць акції Free Azov намагались вигнати з фудкорту

Охоронець зазначав, що "це не місце нагадувати про військовополонених".

У Києві відбулася масова акція на підтримку військовополонених "ПОЛОН ВБИВАЄ". Захід пройшов в пам'ять про загиблих захисників полку "АЗОВ", які загинули два роки тому внаслідок теракту з боку Росії в Оленівці. Учасниць акції підтримки військовополонених разом із військовими намагалися вигнати з фудкорту ЦУМу через їхні таблички.

Про це повідомив журналіст та волонтер Денис Кошельник.

Після акції дівчата, які завжди беруть участь у подібних заходах, разом з військовим зайшли випити кави до ЦУМу. Коли вони сиділи за столом, їх таблички із закликами звільнити захисників привернули увагу охоронця, який почав грубити та й виганяти їх з фудкорту на 6-му поверсі. За словами охоронця, це було рішення керівництва універмагу, що підтверджувалося його постійною консультацією з кимось через навушник.

У ЦУМі відреагували на інцидент в Instagram, заявивши, що шоковані тим, що сталося.

"Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що трапилось. І не розділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють відвідувачам право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими".

У ЦУМі охоронець намагався вигнати учасників Free Azov

Нагадаємо, військового, який їхав з фронту, вигнали в тамбур, де він провів сім годин. Пасажири, що сиділи поруч з чоловіком, заявили, що "від нього погано пахне". У компанії перепросили захисника і показали, що насправді відбувалося в вагоні.

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