Іноземець на Audi влаштував ДТП в центрі Києва: постраждав пішохід (фото)

У суботу, 27 липня, у центрі української столиці 19-річний іноземець, який керував позашляховиком Audi, рухаючись вулицею Михайлівською, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий паркан. Внаслідок ДТП постраждало троє громадян.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

“Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва сьогодні близько 17:00. На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали троє осіб – двоє пасажирів автівки віком 21-22 років, та пішохід – чоловік 1971 року народження.

Постраждалих госпіталізували з місця аварії для надання допомоги в умовах стаціонару. Перевірка водія на стан сп’яніння встановила, що він був тверезим.

“Слідчі продовжують працювати на місці події, вирішується питання правової кваліфікації”, - повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше водійка позашляховика Volkswagen Tiguan вʼїхала в зупинку громадського транспорту в селі Шевченкове Білогородської громади на Київщині.

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