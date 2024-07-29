У Києві приспустили головний прапор України: в КМДА назвали причину

У столиці сьогодні пориви вітру 15–20 м/с.

У Києві через прогнозовану негоду спустили головний прапор України, який знаходиться на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні в Києві очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Зараз флагшток є найбільшим в Україні: його висота майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора складає 16 на 24 метри.

Крім того, 30 липня у Києві очікуються шквали вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду (І рівень небезпечності). Температура вночі буде 14-16°, а вдень – 22-24°.

Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся таких безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері і горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, які можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, через негоду порвало головний державний прапор у Києві.

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