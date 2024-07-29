Сів у незамкнене авто: у Києві затримали чоловіка, який викрав Chrysler

За це чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

У Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали 45-річного чоловіка за викрадення автомобіля Chrysler.

Про це повідомила поліція Києва.

Поліція отримала повідомлення про викрадення автомобіля столиці та й слідчо-оперативна група швидко з'ясувала, що чоловік сів у незамкнене авто і поїхав у невідомому напрямку. Власник авто залишив його відчиненим і з увімкненим двигуном біля торгового центру, і зловмисник скористався цим.

Правоохоронці оперативно знайшли як автомобіль, так і підозрюваного. Затриманому оголошено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. За це йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Тернопільщині 23-річний житель викрав рейсовий мікроавтобус на задньому сидінні якого спав водій.

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