В Ірпені стався вибух у багатоповерхівці (відео)

В Ірпені Київської області вранці 25 січня стався вибух у багатоповерхову житловому будинку.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За інформацією з пабліків, вибух пролунав у житловому комплексі "Фортуна". У Мережі опубліковане відео, на якому видно пошкоджену квартиру у багатоповерхівці: там вибиті вікна.

Причини вибуху поки що не відомо. Очевидці кажуть, що стався побутовий вибух газу.

У багатоповерхівці Ірпеня стався вибух

До слова, у ніч проти 25 січня російські війська атакували Київську область безпілотниками. Через це в одному з населених пунктів пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок.

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