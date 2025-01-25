Унаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджено 9-поверховий житловий будинок

Наразі про потерпілих не повідомляється.
Унаслідок ворожої атаки в одному з населених пунктів Київської області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.
Про це заявив т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник у повідомленні у соцмережах.
Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.
Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила.
В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м. кв. Пожежа ліквідована.
Більш детальна інформація - згодом.
Нагадаємо, внаслідок атаки Київщини "Шахедами" троє людей загинуло, ще кількох було поранено.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нажахані люди вибігали з квартир... СТРАХІТТЯ у ГЛЕВАСІ на Київщині
Читайте також:
- "Сильно бахнуло. Все горить. Чоловік згорів, жінка теж": сусід вбитого росіянами подружжя у Броварах розповів деталі
- Ворожа атака безпілотників на Глеваху та Бровари: у Київській ОДА розповіли деталі та показали фото
- У Києві оголошена повітряна тривога: ворожі БпЛА підлітають до міста