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Унаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджено 9-поверховий житловий будинок

Унаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджено 9-поверховий житловий будинок

Інформація про потерпілих не надходила / Фото: t.me/kyivoda

Наразі про потерпілих не повідомляється.

Унаслідок ворожої атаки в одному з населених пунктів Київської області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

Про це заявив т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник у повідомленні у соцмережах. 

Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини. 

Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила. 

В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м. кв. Пожежа ліквідована.

Більш детальна інформація -  згодом.

Нагадаємо, внаслідок атаки Київщини "Шахедами" троє людей загинуло, ще кількох було поранено.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нажахані люди вибігали з квартир... СТРАХІТТЯ у ГЛЕВАСІ на Київщині

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