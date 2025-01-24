"Пожежа після прильоту почалася миттєво" – мешканці будинку у Глевасі розповіли про падіння уламка дрона

На щастя, пара з Харкова, яка нині мешкає у Глевасі, встигла вибігти з будинку.

У Глевасі на Київщині пожежа після падіння уламка "Шахеда" почалася майже миттєво.

Про це каналу "Ми-Україна" розповіли мешканці будинку.

На годиннику було близько третьої ночі і все, що встигли люди, прокинутися, взяти документи і вибігти з будинку.

Пара з Харкова – Юлія та Дмитро, які наразі мешкають на Київщині, розповідає, що у жовтні поруч з цим самим будинком внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 5-поверхівку.

"Тут тільки нещодавно завершилися ремонтні роботи... Таке буває", – каже Дмитро.

Чоловік додав, що у їхньому будинку повибивало шибки, вікна та балконні блоки.

Нагадаємо, внаслідок удару "Шахедами" були пошкоджені будинки у Броварах та Глевасі, три людини загинули.

На атаку "Шахедів" по Глевасі та Броварам вже відреагував президент Володимир Зеленський.

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