"Пожежа після прильоту почалася миттєво" – мешканці будинку у Глевасі розповіли про падіння уламка дрона

На щастя, пара з Харкова, яка нині мешкає у Глевасі, встигла вибігти з будинку.
У Глевасі на Київщині пожежа після падіння уламка "Шахеда" почалася майже миттєво.
Про це каналу "Ми-Україна" розповіли мешканці будинку.
На годиннику було близько третьої ночі і все, що встигли люди, прокинутися, взяти документи і вибігти з будинку.
Пара з Харкова – Юлія та Дмитро, які наразі мешкають на Київщині, розповідає, що у жовтні поруч з цим самим будинком внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 5-поверхівку.
"Тут тільки нещодавно завершилися ремонтні роботи... Таке буває", – каже Дмитро.
Чоловік додав, що у їхньому будинку повибивало шибки, вікна та балконні блоки.
Нагадаємо, внаслідок удару "Шахедами" були пошкоджені будинки у Броварах та Глевасі, три людини загинули.
На атаку "Шахедів" по Глевасі та Броварам вже відреагував президент Володимир Зеленський.
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