В Ирпене произошел взрыв в многоэтажке (видео)

В результате взрыва была повреждена квартира.

В Ирпене Киевской области утром 25 января произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По информации из пабликов, взрыв прогремел в жилом комплексе "Фортуна". В Сети опубликовано видео, на котором видна поврежденная квартира в многоэтажке: там выбиты окна.

Причины взрыва пока неизвестны. Очевидцы говорят, что произошел бытовой взрыв газа.

В многоэтажке Ирпеня произошел взрыв

К слову, в ночь на 25 января российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. Из-за этого в одном из населенных пунктов поврежден девятиэтажный жилой дом.

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