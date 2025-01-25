На Київщині "Шахед" пошкодив багатоповерхівку: з'явилися фото з місця атаки

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальники.

У ніч проти 25 січня росіяни запустили "Шахеди" по території України, внаслідок чого у Київській області зазнав руйнувань 9-поверховий будинок.

Про наслідки повідомили у ДСНС та показали фото атаки.

"У Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони від 5 до 9 поверхи. Надзвичайники врятували трьох осіб з 5-го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них - двоє дітей. Попередньо минулося без постраждалих. На місці працюють 42 рятувальники та 7 одиниць техніки. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 м.кв. Минулося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 24 січня уламки "Шахеда" вдарили по багатоповерхівці на Київщині, троє осіб загинуло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 10 ХВИЛИН ТОМУ! НАЖИВО З КИЇВЩИНИ: наслідки МОТОРОШНОГО удару Шахедами

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