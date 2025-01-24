На Київщині зник 11-річний хлопець: поліція розшукує дитину

На розшук хлопчика оперативно залучені та орієнтовані всі підрозділи.

24 січня близько 18:50 до поліції надійшло повідомлення від матері про зникнення її малолітнього сина Артема Дубчака, який близько 17:20 вийшов з приміщення Бориспільського ліцею ім. Могилка (школа №5) і не повернувся до місця проживання.

Про це повідомили в поліції регіону.

Прикмети зниклого: зріст – приблизно 150 см, худорлявої тілобудови, коротке темно-русяве волосся, карі очі.

Був одягнений у чорну шапку, чорну куртку та чорні кросівки з блакитними елементами. З собою мав темно-синій наплічник.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої дитини, просимо негайно повідомити на спецлінію "102" або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефоном: +380 (93) 799 53 28.

Нагадаємо, в Києві на Оболоні чоловік обманом змушував дітей торкатися його геніталій. Йому повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій.

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