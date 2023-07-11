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У поліції показали наслідки ворожої атаки на Київщину (фото)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У поліції показали наслідки ворожої атаки на Київщину (фото)

Ворог знову атакував Київщину / Фото: t.me/andrii_nebytov

Стали відомі наслідки нічної атаки окупантів.

Про це у Telegram-каналі повідомив генерал Андрій Нєбитов. 

Уламки шахідів були виявлені в одному із населених пунктів області. Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу.

Потерпілі відсутній. На місці працюють екстрені служби та поліція. 

"Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей. Закликаю усіх громадян під час повітряної тривоги перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що усі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені ППО

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