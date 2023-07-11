У поліції показали наслідки ворожої атаки на Київщину (фото)

Про це у Telegram-каналі повідомив генерал Андрій Нєбитов.

Уламки шахідів були виявлені в одному із населених пунктів області. Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу.

Потерпілі відсутній. На місці працюють екстрені служби та поліція.

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"Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей. Закликаю усіх громадян під час повітряної тривоги перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Атака на Київську область 11 липня (4 фото)

Нагадаємо, що усі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені ППО.

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