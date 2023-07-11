Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Усі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені ППО - КМВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
938
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Усі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені ППО - КМВА

Київ та Україна вистояли після нічної атаки безпілотниками / Фото: ТСН.ua

Стали відомі подробиці оперативної інформації повітряної атаки на столицю.

Про це у соціальних мережах повідомляє КМВА. 

«Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які  рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову раз дякуємо ППО за відмінну роботу!

Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе, неухильно дотримуйтеся правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щоденно наближаєте мир в Україні після нашої Перемоги!», - зауважив Сергій Попко, начальник КМВА.

У Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах додають, що пролунали відбої загрози застосування ворогом ударних БпЛА.

"Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у низці українських областей вночі оголосили повітряну тривогу

Також в Одеській області було чути вибухи

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
938
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація