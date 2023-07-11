Усі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені ППО - КМВА

Про це у соціальних мережах повідомляє КМВА.

«Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову раз дякуємо ППО за відмінну роботу!

Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе, неухильно дотримуйтеся правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щоденно наближаєте мир в Україні після нашої Перемоги!», - зауважив Сергій Попко, начальник КМВА.

Також читайте У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів: на підступах до столиці працює ППО

У Повітряних Силах ЗСУ у соціальних мережах додають, що пролунали відбої загрози застосування ворогом ударних БпЛА.

"Нагадуємо! Не публікуйте роботу ППО! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у низці українських областей вночі оголосили повітряну тривогу.

Також в Одеській області було чути вибухи.