Повітряна тривога оголошена на Київщині: летять ворожі безпілотники

Повітряна тривога була оголошена у Київській області.

У ніч проти 11 липня 2023 року близької третьої ночі повітряна тривога була оголошена на території Київської області після того, як вона охопила чимало областей України.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у Київській області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Моніторингові канали повідомляють, що повітряну тривогу у Києві можуть не оголосити, є висока ймовірність що ворожі дрони позбивають в області.

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Перебувайте в укриттях, наразі невідомо, скільки ворожих "гостей" прямує на Київщину.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, у небо піднята авіація, на позиції зайшли мобільні групи, ситуація під контролем. Наразі в області тихо.

Нагадаємо, що у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.

Також в Одеській області було чути вибухи.