Повітряна тривога оголошена на Київщині: летять ворожі безпілотники

Повітряна тривога була оголошена у Київській області.
У ніч проти 11 липня 2023 року близької третьої ночі повітряна тривога була оголошена на території Київської області після того, як вона охопила чимало областей України.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у Київській області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Моніторингові канали повідомляють, що повітряну тривогу у Києві можуть не оголосити, є висока ймовірність що ворожі дрони позбивають в області.
Перебувайте в укриттях, наразі невідомо, скільки ворожих "гостей" прямує на Київщину.
За попередньою інформацією від моніторингових каналів, у небо піднята авіація, на позиції зайшли мобільні групи, ситуація під контролем. Наразі в області тихо.
Нагадаємо, що у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.
Також в Одеській області було чути вибухи.
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