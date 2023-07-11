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Повітряна атака на Київ та масштабна повітряна тривога: головні новини ночі 11 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5449
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна атака на Київ та масштабна повітряна тривога: головні новини ночі 11 липня 2023 року

Сили ППО успішно відбули атаку ворога / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 11 липня 2023 року:

  • У низці українських областей вночі оголосили повітряну тривогу: названа причина Читати далі –>
  • В Одеській області було чути вибухи - ЗМІ Читати далі –>
  • Ворог атакував південь України: тривала робота ППО Читати далі –>
  • У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів: на підступах до столиці працювало ППО Читати далі –>
  • Усі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені ППО - КМВА Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5449
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