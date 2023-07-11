Повітряна атака на Київ та масштабна повітряна тривога: головні новини ночі 11 липня 2023 року

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Головні новини ночі 11 липня 2023 року:
- У низці українських областей вночі оголосили повітряну тривогу: названа причина Читати далі –>
- В Одеській області було чути вибухи - ЗМІ Читати далі –>
- Ворог атакував південь України: тривала робота ППО Читати далі –>
- У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів: на підступах до столиці працювало ППО Читати далі –>
- Усі повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені ППО - КМВА Читати далі –>
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