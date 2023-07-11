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У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів: на підступах до столиці працює ППО

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих дронів: на підступах до столиці працює ППО

Повітряна тривога звучить у столиці / Фото: Pexels

Перебувайте в укриттях.

У столиці нашої країни оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників. 

"Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

«Для Києва повітряна тривога повʼязана із загрозою ворожих ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.», - зауважив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Моніторингові канали повідомляють, що ворожі дрони перебувають за кілька хвилин підльоту до Києва. 

Моніторингові канали зауважують, що в столиці незабаром може бути гучно, тому радять бути в безпечних місцях, не біля вікон та балконів, а також не знімати роботу ППО. 

"Хлопці відпрацюють і далі повернемось до своїх справ", - йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, працює ППО. Про це повідомили моніторингові канали. Пізніше цю інформацію підтвердила влада. 

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», — додав Сергій Попко, начальник КМВА

Нагадаємо, що у низці українських областей оголосили повітряну тривогу

Також в Одеській області було чути вибухи

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Дата публікації
Перегляди
331
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