В полиции показали последствия вражеской атаки на Киевщину (фото)

Об этом в Telegram-канале сообщил генерал Андрей Небитов.

Обломки шахидов были обнаружены в одном из населённых пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.

Потерпевшие отсутствуют. На месте работают экстренные службы и полиция.

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"Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию враждебных целей. Призываю всех граждан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях", — говорится в сообщении.

Атака на Київську область 11 липня (4 фото)

Напомним, что все воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены ПВО.

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