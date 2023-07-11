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В полиции показали последствия вражеской атаки на Киевщину (фото)

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3328
Время на прочтение
1 мин
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В полиции показали последствия вражеской атаки на Киевщину (фото)

Враг снова атаковал Киевщину / Фото: t.me/andrii_nebytov

Стали известны последствия ночной атаки окупантов.

Об этом в Telegram-канале сообщил генерал Андрей Небитов.

Обломки шахидов были обнаружены в одном из населённых пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.

Потерпевшие отсутствуют. На месте работают экстренные службы и полиция.

"Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию враждебных целей. Призываю всех граждан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях", — говорится в сообщении.

Напомним, что все воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, уничтожены ПВО.

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