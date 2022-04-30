У Литві збирають скло для України: привезуть до Бородянки

У Литві збирають скло для України: привезуть до Бородянки

У столиці Литви Вільнюсі оголосили збір віконного скла для України. Його привезуть до Бородянки та інші міста та села, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Мер Реміґіюс Шимашюс у Facebook закликав містян приносити залишки скла та склопакетів. Він також попросив долучитися місцевих підприємців, які займаються виготовленням скла.

"У багатьох будинках досі є дірки, а подекуди картон для захисту від вітру, але водночас і темрява. Україні потрібно віконне скло – давайте їм допоможемо", - написав очільник столиці.

Для зручності місцева влада організувала декілька пунктів збору та створила сайт, де можна дізнатися усю інформацію про ініціативу. Приносити можна скляні листи не менше одного квадратного метра, навіть із рамами, і склопакети.

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"А пізніше, як я вже казав, ми перейдемо до більших речей – Україну можна відбудувати краще, ніж була", - написав мер Литви.

Нагадаємо, селище Бородянка неподалік від столиці України - Києва, яке значно постраждало через російську окупацію, відвідав генсек ООН Антоніу Гутерріш.

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