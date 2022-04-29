Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження ООН з боку Росії залишилося без потужної відповіді - Зеленський

Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження ООН з боку Росії залишилося без потужної відповіді - Зеленський

Росіяни обстріляли Київ ракетами під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Триває розбір завалів у Києві, куди вчора, під час візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша, ударили російські ракети.

Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження Організації Обʼєднаних Націй з боку Росії залишилося без потужної відповіді.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 29 квітня.

"Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця "Радіо Свобода" Віра Гирич. Вона стала двадцять третім працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним. Вічна памʼять усім жертвам цієї війни", - зазначив президент.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі Києва постраждали десятеро осіб. Четверо людей госпіталізували.

Варто зазначити, що 28 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Києву: влучання були в Шевченківському районі. Одна з ракет влучила в нижні поверхи 25-поверхового житлового будинку.

Росіяни обстріляли Київ під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 65-го дня війни