Обіцяв вивезти із зони бойових дій: у Києві затримано перевізника, який збирав чималі гроші з людей та зникав

Обіцяв вивезти із зони бойових дій: у Києві затримано перевізника, який збирав чималі гроші з людей та зникав

Зловмисник ошукав понад 10 людей, з одного потенційного пасажира він отримував від 2 500 до 5000 гривень.

У Києві викрили молодика, який шляхом ошуканства заволодів грошима громадян. Порушник організував транспортні перевезення, проте фактично такої послуги не надавав. Він обіцяв громадянам, що здійснюватиме перевезення за 2 500 гривень, проте після перерахунку грошей за "поїздку" чоловік не виходив на зв'язок.

Шахрай ошукав 10 пасажирів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Як розповіла слідча слідчого відділу Дарницького управління поліції Наталія Лисичук, правоохоронці встановили, що фігурант за допомогою соціальної мережі розмістив оголошення про надання послуг із транспортування людей під час воєнного стану в Україні.

"Ми з’ясували, що 18-річний уродженець Київщини обіцяв вивезти людей із зони бойових дій, а насправді не мав на меті надавати заявлені послуги та, отримавши гроші від потерпілих, більше не виходив на зв’язок. Таким чином за одне перевезення зловмисник отримував від 2500 до 5000 гривень з однієї людини. На даний час ми встановили десять осіб, котрі потерпіли від дій шахрая", - розповіла Лисичук.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, та повідомили правопорушнику про підозру.

Суд обрав шахраю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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