Відправили працювати на замінованій дорозі: на Київщині загинув електрик ДТЕК, двоє важко поранені (фото)

На Київщині бригаду працівників ДТЕК відправили відновлювати електропостачання у зруйноване місто, не розмінувавши перед цим дорогу. У результаті підірвалися автівки, один чоловік загинув, ще двоє важко поранені.

Про це 29 квітня у Facebook розповів син постраждалого Артем Вакалюк.

Він обурений - яким чином дорога у Макарівському районі, якою їде спеціальний транспорт, виявилася замінованою. Чоловік підкреслив, вибух стався не у полі, а просто на дорозі.

"Як можна допустити людей, котрі ремонтують критично важливі об’єкти, їхати дорогою, яка належним чином не перевірена саперами? ...за один робочий день бригада мого батька встигає відремонтувати і підключити 3-4-5 прольотів між стовпами по 150 метрів кожен максимум. Тобто треба впевнитись, що відрізок, яким їхатимуть електрики, довжиною від 500 метрів до кілометра є безпечним і розмінованим! Всього 1 кілометр! На дорозі чи безпосередньо біля неї!" - написав він.

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Син постраждалого припустив, що трагедія сталася через те, що працівників постійно підганяють, адже президенту пообіцяли підключити всю Київщину до електропостачання до кінця травня. Ось і "женуть" швидше, нехтуючи правилами техніки безпеки, по нерозмінованим дорогам, пояснив чоловік. Він вважає, що сапери просто не встигли зробити свою роботу.

"Скільки ще машин висококваліфікованих співробітників має злетіти у повітря, скільки ще дружин отримають звістку про загибель чи поранення своїх чоловіків? ...у гонитві за поставленими термінами ви просто втрачаєте цих людей! На вже мирній території! Далеко від бойових дій!" - додав Вакалюк.

Нагадаємо, наразі всі автомобільні дороги на Київщині вже очищені від сміття й уламків. Але розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року. Основні заходи щодо населених пунктів і доріг Київська ОВА планує закінчити до кінця травня.

Фото: Артем Вакалюк

Фото: Артем Вакалюк

Фото: Артем Вакалюк

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