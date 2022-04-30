В Гостомелі під Києвом кладовища на поминальні дні будуть зачинені

В Гостомелі під Києвом кладовища на поминальні дні будуть зачинені

Причина - небезпека мінувань.

У Гостомелі кладовища на поминальні дні будуть закриті через небезпеку мінувань.

Про це повідомив начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я всіх прошу сьогодні не наближати зустріч з тими, кого ви хочете поминати. Спільно з районною військовою адміністрацією нами прийнято рішення в нашому районі закрити всі кладовища на поминальні дні, відтермінувати їх (відвідування кладовищ – ред.) на певний термін до розмінування, до того як стане безпечно", - сказав він.

Думенко закликав людей поминати рідних вдома чи церкві, принаймні цього року.

"Тому я дуже всіх прошу: своїх рідних, близьких можна поминати вдома, можна поминати в церкві, і необов’язково щоразу відвідувати, ну хоча б цього року, могили близьких", - зазначив начальник Гостомельської СВА.

До слова, розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року.

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