У Києві затримали ймовірних коригувальників ракетного удару по багатоповерхівці

У Києві затримали ймовірних коригувальників ракетного удару по багатоповерхівці

Підозрілі особи здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет та пересилали їх на російські мобільні термінали.

У Шевченківському районі міста Києва, де внаслідок влучання російських ракет було зруйновано багатоповерхівку, працівники поліції затримали двох осіб, які фотографували наслідки руйнування та надсилали зображення на російські ресурси.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.

"Правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, було затримано щонайменше двох підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а також їхнє подальше пересилання на російські мобільні термінали", - зазначив він.

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Як з’ясувалося, затримані були підписані на проросійські інтернет-ресурси та Telegram-канали, а вміст їхньої телефонної книги був “специфічним”. Фахівці Кіберполіції збирають докази можливої причетності затриманих до колабораційної діяльності.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Її тіло знайшли сьогодні під завалами будинку в Шевченківському районі столиці.

Після ракетного удару по Києву загинула одна людина

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