У Київській області лунають вибухи

На Київщині оголошувати тривогу.
У вівторок вдень, 24 вересня, у Київській області пролунали вибухи. Від 14:25 в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцева влада.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - поінформували в Київській ОВА.
Мешканців регіону закликають перебувати в укриттях і не фільмувати роботу військових.
Зауважимо, що ПС попереджали про БпЛА у східній частині Київської області. Дрони мали південно-західний курс.
Нагадаємо, в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Вона була пов'язана і з невідомою повітряною ціллю, і через загрозу БпЛА.
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