У Київській області лунають вибухи

У вівторок вдень, 24 вересня, у Київській області пролунали вибухи. Від 14:25 в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцева влада.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - поінформували в Київській ОВА.

Мешканців регіону закликають перебувати в укриттях і не фільмувати роботу військових.

Зауважимо, що ПС попереджали про БпЛА у східній частині Київської області. Дрони мали південно-західний курс.

Нагадаємо, в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Вона була пов'язана і з невідомою повітряною ціллю, і через загрозу БпЛА.

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