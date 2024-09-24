У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна ціль – не швидкісна – на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії.
У вівторок, 24 вересня, о 14:29 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний", – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги!
Нагадаємо, уночі проти вівторка, 24 вересня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. На Київщині спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.