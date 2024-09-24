У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Повітряна ціль – не швидкісна – на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії.

У вівторок, 24 вересня, о 14:29 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний", – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 24 вересня 14:35 / Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги!

Нагадаємо, уночі проти вівторка, 24 вересня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. На Київщині спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

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