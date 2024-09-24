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Безпілотники атакували Київську область: що відомо

Безпілотники атакували Київську область: що відомо

Безпілотник Shahed. / Фото: Associated Press

Влучань на Київщині немає.

Вночі проти вівторка, 24 вересня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. На Київщині спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Вкотре Київщина атакована ворогом ударними дронами. В районах області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", - йдеться у повідомленні. 

За словами Кравченка, влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Також минулося без потерпілих місцевих мешканців. Втім, в двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей сталися займання трав'яного настилу. Пожежі вже вдалося ліквідувати. 

Як повідомлялося, росіяни атакували Полтавську область "Шахедами". У Миргородському районі могли чути звуки вибухів.

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