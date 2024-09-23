На фронті загинув поет Тарас Ілля: що про нього відомо

На війні загинув поет Тарас Ілля, син українських поетів Валерія Іллі та Валентини Отрощенко.

Про це повідомила виконавча продюсерка "Громадського радіо" Ана Море у Facebook.

Що про нього відомо

За збірку поезій "Коріння океану" Тарас став лавреатом премії імені Олеся Гончара 2013 року. У поетичних колах його називали "Генералом".

Тарас Ілля – випускник Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, мобілізований до українського війська наприкінці червня 2024 року.

Відомо, що Тарас був фанатом київського "Динамо".

На фронті загинув фанат “Динамо” і поет Тарас Ілля, відомий у фанатському русі як «Невідімка». Він був сином... Опубліковано WBC Ультрас Динамо Понеділок, 23 вересня 2024 р.

У фанатському русі він був відомий як "Невидимка". За Динамо "Невидимка" пробив понад 100 виїздів і два золотих сезони: 2002/2003 і 2003/2004. Він був непересічною та цікавою особистістю. У клубі вболівальників пишуть, що загибель на фронті військового також і втрата для біло-синього руху.

Поховання відбудеться у вівторок, 24 вересня, на Лісовому кладовищі в Києві.

Анна Море просить приносити лише живі квіти.

Тараса Іллю, вбитого росіянами в бою, ховатимуть у цей вівторок, 24 вересня о 14:20 біля зали прощання на Лісовому... Опубліковано Ana More Неділя, 22 вересня 2024 р.

Раніше повідомлялось, що на фронті загинув актор театру ім. Шевченка Андрій Касьянов.

У Києві попрощалися із із сином головного рабина України, який загинув на фронті

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