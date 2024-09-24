В Киевской области раздаются взрывы

Во вторник днем, 24 сентября, в Киевской области раздались взрывы. С 14:25 в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные власти.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – проинформировали в Киевской ОВА.

Жителей региона призывают находиться в укрытиях и не снимать работу военных.

Заметим, что ПС предупреждали о БПЛА в восточной части Киевской области. Дроны имели юго-западный курс.

Напомним, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Она была связана и с неизвестной воздушной целью, и из-за угрозы БПЛА.

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