В Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры: детали от полиции (фото)

Мотивом совершения преступления был конфликт между подозреваемым и его братом по поводу права собственности на квартиру.
В Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры.
Злоумышленника, обвиняемого в ряде тяжких преступлений, отправили на скамью подсудимых. Об этом сообщили в полиции Киева.
В полиции отметили, что подозреваемый может получить пожизненное заключение.
Напомним, событие произошло в июне этого года. В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что местный житель, находясь возле многоквартирного дома, бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его родной брат.
На месте стражи порядка установили, что боеприпас отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю. В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, которая в это время проходила на улице.
Следователи, оперативные сотрудники и участковые офицеры полиции Шевченковского управления полиции, привлеченные к раскрытию преступления, по результатам проведения комплекса розыскных мероприятий задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Правоохранители установили, что мотивом совершения преступления был конфликт между нарушителем и его братом по поводу права собственности на квартиру. Также известно, что 46-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанному о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 – покушение на убийство;
- ч. 2 ст. 125 – умышленное легкое телесное повреждение;
- ч. 2 ст. 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества;
- ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с боевыми припасами.
В настоящее время досудебное расследование завершено. Следователи направили обвинительный акт в суд.
Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Белой Церкви мужчина из-за ревности взорвал гранату прямо в доме: жена погибла, сын ранен.
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