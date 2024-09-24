В Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры: детали от полиции (фото)

Мотивом совершения преступления был конфликт между подозреваемым и его братом по поводу права собственности на квартиру.

В Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры.

Злоумышленника, обвиняемого в ряде тяжких преступлений, отправили на скамью подсудимых. Об этом сообщили в полиции Киева.

В полиции отметили, что подозреваемый может получить пожизненное заключение.

Напомним, событие произошло в июне этого года. В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что местный житель, находясь возле многоквартирного дома, бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его родной брат.

На месте стражи порядка установили, что боеприпас отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю. В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, которая в это время проходила на улице.

В Киеве мужчина бросил гранату в окно квартиры брата/Фото: полиция Киева

Следователи, оперативные сотрудники и участковые офицеры полиции Шевченковского управления полиции, привлеченные к раскрытию преступления, по результатам проведения комплекса розыскных мероприятий задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы/Фото: полиция Киева

Правоохранители установили, что мотивом совершения преступления был конфликт между нарушителем и его братом по поводу права собственности на квартиру. Также известно, что 46-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

В Киеве мужчина бросил гранату в окно квартиры брата/Фото: полиция Киева

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанному о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 – покушение на убийство;

ч. 2 ст. 125 – умышленное легкое телесное повреждение;

ч. 2 ст. 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества;

ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с боевыми припасами.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Следователи направили обвинительный акт в суд.

Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Белой Церкви мужчина из-за ревности взорвал гранату прямо в доме: жена погибла, сын ранен.

Мужчина бросил гранату в толпу в Лубнах на Полтавщине

Читайте также: