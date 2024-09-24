Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно

Попаданий на Киевщине нет.

В ночь на вторник, 24 сентября, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Киевской области сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"В очередной раз Киевщина атакована врагом ударными дронами. В районах области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", — говорится в сообщении.

По словам Кравченко, попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Также обошлось без пострадавших местных жителей. Впрочем, в двух районах области в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание травяного настила. Пожар уже удалось ликвидировать.

Как сообщалось, россияне атаковали Полтавскую область "Шахедами". В Миргородском районе могли слышны звуки взрывов.

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