На Киевщине пони Азарт провалился в погреб: появилось видео спасательной операции

Сначала маленького пони пытались вытащить владельцы, но быстро поняли, что своими силами им не справиться, тогда пришлось обращаться к спасателям.

В Киевской области пони Азарт провалился в погреб.

Как происходила спасательная операция, сообщили в ГСЧС Киевской области и обнародовали соответствующее видео.

"Ночные прогулки любят все за неповторимый вайб… даже маленькие пони. Так, наш сегодняшний герой – пони Азарт, один из "элитных" жителей частной фермы села Синяк Бучанского района. Все животные здесь свободно себя чувствуют и без ограничений перемещаются по просторной территории. Той ночью, видимо, страдая бессонницей, Азарт решил прогуляться и провалился в погреб", – говорится в сообщении.

Спасенный пони Азарт с владельцем / Фото: ГСЧС в Киевской області

Сначала малыша пытались вытащить владельцы, но быстро поняли, что своими силами им не справиться.

Тогда на помощь пришли спасатели 53 Государственного пожарно-спасательного поста.

"И дело пошло. Со второй попытки романтичное парнокопытное лицо освободили из тюрьмы. В конце концов, трогательная спасательная миссия, была проведена успешно. Азарт может это подтвердить!" – отметили спасатели в шутливом сообщении под видео.

Напомним, Организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals призвала главу Львовской городской общины Андрея Садового и городской совет остановить эксплуатацию лошадей и запретить каретный бизнес. Причиной стал очередной случай жестокого обращения с животными. 26 августа 2024 года в центре Львова упала лошадь. Женщина, управляющая животным, привела его в чувство и уже через несколько минут заставила везти пассажиров в карете.

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