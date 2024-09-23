Кличко рассказал, когда в Киеве начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Киеве начнется с 15 октября.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"По графику (начнется отопительный сезон – Ред.) – 15 октября. Но мы будем смотреть, понижаются ли у нас температурные показатели. Если температура воздуха за трое суток опускается ниже 15 градусов, то мы включаем отопление. Мы следим за погодными условиями. Но примерный график – 15 октября", – сказал Кличко.

Также он заверил, что Киев готов к отопительному сезону. По словам мэра, на 99% выполнены все испытания систем. В результате этих испытаний "Киевтеплоэнерго" ликвидировало 2 тысячи повреждений.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предположил, что в случае прекращения транзита российского газа в январе-феврале Украина может столкнуться с необходимостью введения графиков поставок газа.

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