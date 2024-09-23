Ограничения отменяются: в Киеве улучшилось качество воздуха

В Украине и ряде городов за последние дни наблюдается существенное ухудшение качества воздуха.

В Киеве нормализовалось качество воздуха, в настоящее время наблюдается низкий уровень загрязненности.

Об этом сообщила КГГА.

По состоянию на 15.00 23 сентября в Киеве улучшилось качество воздуха. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, поэтому все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются.

На разных пунктах мониторинга воздуха зафиксированы следующие показатели:

На правом берегу по ул. Туровский индекс качества воздуха составляет 36, по ул. Щусева – 39, на проспекте Европейского Союза – 39, на проспекте Берестейском – 45, а на ул. Китаевской — 46.

На левом берегу по ул. Харьковскому шоссе индекс качества — 42, а на ул. Архитектора Вербицкого — 43.

Во всех случаях наблюдается низкий уровень загрязненности.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Киев превзошел Каир по загрязненности воздуха и что горит возле столицы.

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