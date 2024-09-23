На фронте погиб поэт Тарас Илья: что о нем известно

Похороны поэта пройдут 24 сентября в 14:30 возле зала прощания на Лесном кладбище.
На войне погиб поэт Тарас Илья, сын украинских поэтов Валерия Ильи и Валентины Отрощенко.
Об этом сообщила исполнительная продюсер "Общественного радио" Ана Море в Facebook.
Что о нем известно
За сборник стихов "Корни океана" Тарас стал лауреатом премии имени Олеся Гончара в 2013 году. В поэтических кругах его называли "Генералом".
Тарас Илья – выпускник Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, мобилизован в украинскую армию в конце июня 2024 года.
Известно, что Тарас был фанатом киевского "Динамо".
На фронте погиб фанат "Динамо" и поэт Тарас Илья, известный в фанатском движении как "Невидимка". Он был сыном...Опубликовано WBC Ультрас Динамо Понедельник, 23 сентября 2024 г.
В фанатском движении он был известен как "Невидимка". За Динамо "Невидимка" пробил более 100 выездов и два золотых сезона: 2002/2003 и 2003/2004. Он был незаурядной и интересной личностью. В клубе болельщиков пишут, что гибель на фронте военного также потеря и для бело-синего движения.
Похороны пройдут во вторник, 24 сентября, на Лесном кладбище в Киеве.
Анна Море просит приносить только живые цветы.
Тараса Илью, убитого россиянами в бою, будут хоронить в этот вторник, 24 сентября в 14:20 у зала прощания на Лесном...Опубликовано Ana More Воскресенье, 22 сентября 2024 г.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб актер театра им. Шевченко Андрей Касьянов.
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